АнтиНАТО: як Наталія Вітренко Альянс в Україні ховала

10 липня 2010 року відбувся мітинг біля військового полігону "Широкий лан" під головним гаслом "Зупинимо НАТОвського окупанта!", В якому взяли участь лідери Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Наталія Вітренко і Володимир Марченко.

Учасники мітингу влаштували символічні похорони НАТО з установкою осикового хреста на могилі цього диявольського військового альянсу.

На наступний день бійці антиНАТОвського опору, відвідавши місце символічного кладовища, виявили своєрідний акт вандалізму: могилу НАТО зрівняли з землею, осиковий хрест зник. "Влада України, безумовно, такими діями намагається приховати будь-які сліди протесту проти НАТОвських навчань на нашій землі. Однак зомбувати уколами "Сі Бриз" наш народ не вдасться", - заявили тоді в ПСПУ. Могила і осиковий хрест на місці символічного кладовища антинатовців були відновлені.

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