Антін Мухарський у прямому етері ObozTV прокоментував злам дверей у його квартирі

Співак, письменник, ведучий та шоу-мен Антін Мухарський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував новини щодо зламу його квартири, в які мешкали квартиранти, та інформацію щодо звинувачень їх у наркоторгівлі.

"Я не знаю, чи пов'язана ця ситуація з моєю творчістю, але те, що моя творчість викликає у представників теперішньої влади неприйняття - це абсолютно точно", - заявив Мухарський.

Він висловив жаль із приводу того, що атака на його імідж відбулась одночасно із затриманням підозрюваних у справі Шеремета.

"Те, що робив протягом останніх двадцяти років Квартал-95 - це повна зневага до діючої влади. І от дожилися до того, що зараз в Україні присутня абсолютна зневага до всіх гілок державної влади. Кількість людей необтяжених освітою шириться в світі, на всіх не вистачає любові, тепла та справжніх сумочок Louis Vuitton. Люди хочуть фейків, вони купують фейки і вірять фейкам. Ми взагалі живемо у світі телелайна. Проте засвідчую, що невеликі телеканали, які сконцентровані на україноцентричному контенті, викликають високу довіру серед моєї аудиторії", - зазначив Мухарський.

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