Закон про ПриватБанк можуть розглядати цілий рік через тисячі правок – нардеп

Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд правок в закон про ПриватБанк знадобиться близько року.

"З огляду на те, що зараз у нас 16335 правок, то приблизно 11-12 пленарних місяців знадобиться Верховній Раді для того щоб розглянути ці правки", – сказав він в ефірі ObozTV.

У той же час, за оцінками нардепа, "ніхто такий час витрачати на цей закон не буде". "Коаліція, президія Верховної Ради будуть шукати регламентний шлях для того щоб не затягувати розгляд цього законопроекту" і знайдуть спосіб, як зробити так, "щоб розглянути його за одне позачергове засідання, тобто за один день".

На розгляд правок в "антиколомойський" законопроект знадобиться близько року

Як пояснив Железняк, поправки будуть розглянуті на фінансовому Комітеті Ради, на якому вони "можуть бути розподілені по блоках і проголосований кожен блок". Потім законопроект буде розглядатися в сесійній залі.

Як писав OBOZREVATEL:

Глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

7 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні так званий антиколомойський законопроект, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

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