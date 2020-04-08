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8 квітня • оновлено в 22:09
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Закон про ПриватБанк можуть розглядати цілий рік через тисячі правок – нардеп

1.6т
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Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд правок в закон про ПриватБанк знадобиться близько року.

"З огляду на те, що зараз у нас 16335 правок, то приблизно 11-12 пленарних місяців знадобиться Верховній Раді для того щоб розглянути ці правки", – сказав він в ефірі ObozTV.

У той же час, за оцінками нардепа, "ніхто такий час витрачати на цей закон не буде". "Коаліція, президія Верховної Ради будуть шукати регламентний шлях для того щоб не затягувати розгляд цього законопроекту" і знайдуть спосіб, як зробити так, "щоб розглянути його за одне позачергове засідання, тобто за один день".

На розгляд правок в "антиколомойський" законопроект знадобиться близько року

На розгляд правок в "антиколомойський" законопроект знадобиться близько року

Як пояснив Железняк, поправки будуть розглянуті на фінансовому Комітеті Ради, на якому вони "можуть бути розподілені по блоках і проголосований кожен блок". Потім законопроект буде розглядатися в сесійній залі.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція націоналізація ПриватБанку транш МВФ
Особа
Ярослав Железняк
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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