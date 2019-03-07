Антибіотики за рецептами: в мінохорони здоров'я розтлумачили нові правила

Начальник відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Мацьков зазначив, що рішення Кабміну, окрім запровадження продажу антибіотиків за рецептами, стосувалось прийняття плану щодо боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів, до яких входять не лише антибіотики, але й противірусні засоби, антигельмінтні та інші антибактеріальні засоби.

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