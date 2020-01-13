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13 січня • оновлено в 13:14
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Антиамериканська і антиізраїльська провокація в Ірані провалилася

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Одним з центрів протестів у Тегерані став університет університет Шахіда Бехешті; сотні студентів зібралися, щоб оплакати жертв і вимагати відставки влади за приховування причин катастрофи.

Місцеві пропагандисти, аби змінити риторику протестуючих і створити необхідну для державних ТВ-каналів "картинку", намалювали на асфальті прапори Ізраїлю і США, розраховуючи на те, що учасники протесту будуть топтатися по ним. Але, щось пішло не так; іранці не повелися на цей прийом і намагалися обходити ці державні символи інших держав, демонструючи, що розуміють, хто став істинним винуватцем цієї трагедії.

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