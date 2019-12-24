Аномально теплий грудень: вплив клімату на врожай 2020 та гаманці українців

Завідувач відділу розсадництва ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НААН УКРАЇНИ Віктор Соболь у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо аномально теплої температури у грудні та вплив погоди на врожай наступного року.

"Як бачимо, іде підвищення середньомісячних температур на 2-3 градуси, що супроводжується відсутністю опадів. А все це відзначається на проходженні фізіологічних процесів у самих деревах. Можна регулювати процес зволоження, що ми і робимо. адже життя формується у воді. Якщо вологи не вистачає, то рослина починає стримувати процеси живлення, фотосинтезу і т.д. У Вінниці зараз квітне сакура, вже втретє цього року. Ці дерева зараз виходять зі стану спокою через зміни погоди", - заявив експерт.

Він додав, що плодові дерева по-різному реагуватимуть на зміни клімату, тому говорити, що температурні зміни є критичними поки що не можна.

"А от ситуація з полями набагато гірша", - зазначив Соболь.

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