Аномалії настають, але людство ще можна врятувати, – кліматолог

2020-й рік відзначився аномальними кліматичними умовами.

Але говорити про те, що на людство чекає глобальна катастрофа, зарано. Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловила кліматологиня Світлана Бойченко.

За її словами, незважаючи на загрозливі тенденції, земна кліматична система має фактори саморегуляції. Нині температура на планеті підвищилася на 0,8 градусів. Саморегуляція можлива в межах від 1,5 до 2,5 градуса. Якщо ж температура на планеті підвищиться на 3-3,5 градуса, катастрофа справді неминуча, пояснила кліматологиня.

Вона додала, що серед факторів, які можуть регулювати клімат на планеті – природні і зовнішні, пов’язані з людською діяльністю. "Людство повинно допомагати природі", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив: якщо не почати боротися з глобальним потеплінням просто зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства.