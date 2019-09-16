Анна Сєдокова показала груди і написала про радість від читання

Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова вирішила прикрутити увагу до теми про важливість читання, виставивши у пості своє досить відверте фото в сексуальному топі.

Відповідна публікація з'явилася на сторінці Instagram зірки, де Сєдокова поділилася своїм рецептом, як встигати більше читати при завантаженому робочому графіку.

"Про мою головну радість тут. Зараз, втікши від усіх в центр здоров'я поправити своє самопочуття і встати трохи на ноги, моєю головною радістю є читання. Я знаю, що зараз ви обурилися, фото ж не про те. Але якби я розмістила зараз фото з книгою і в халаті, ви б навряд чи лайкнули її, а так, сподіваюся, що так", - підписала знімок співачка.

Артистка стверджує, що при бажанні, час на читання можна знайти завжди, і більш того, перетворити це в звичку завдяки психологічному прийому.

"Найпростіший спосіб змусити себе читати, якщо бажання вже є, але от з часом проблема, - знайти свій тригер. Те, до чого ви можете прив'язати цю звичку", - пише вона.

"Що вибрати в якості тригера? Наприклад, час, коли діти засинають; коли поставили чайник; дорога в громадському транспорті; як тільки повернулися додому і перевдяглися. Будь-яка щоденна дія. Мета - довести до автоматизму і виконувати дію при зіткненні тригером", - пояснила Сєдокова.

Фоловери співачки також ділилися зі своїм кумиром назвами улюблених книг, а деякі не змогли і не звернути увагу на відвертий наряд артистки: "Ваааууу, яка!", "Ось це цицьки", "Важко зосередитися, коли бачиш такі прекрасні цицьки!!!" , "Які гарні очі".

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