Анна Коваленко – '' влучний стрілець '': в партії '' Слуга народу '' кипить бурхлива внутрішньопартійна життя

Анна Коваленко – '' влучний стрілець '': в партії '' Слуга народу '' кипить бурхлива внутрішньопартійна життя246 Читати матеріал російською
В понеділок, 16 липня, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Зворотний відлік" на ТВ-каналі "UA: Суспільне" Анна Коваленко, яка йде під номер 35 в списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, ледь стримується, аби приховати бажання прострілити ногу своїм однопартійцям.
Дивіться програму "О, Крапівіна!" щодня, з понідельніка по п'ятницю, о 9:00 прямому ефірі.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані