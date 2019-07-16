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Анна Коваленко – '' влучний стрілець '': в партії '' Слуга народу '' кипить бурхлива внутрішньопартійна життя

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В понеділок, 16 липня, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Зворотний відлік" на ТВ-каналі "UA: Суспільне" Анна Коваленко, яка йде під номер 35 в списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, ледь стримується, аби приховати бажання прострілити ногу своїм однопартійцям.

Дивіться програму "О, Крапівіна!" щодня, з понідельніка по п'ятницю, о 9:00 прямому ефірі.

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