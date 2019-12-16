Ангела Меркель вкотре очолила рейтинг Forbes

Журнал Forbes представив рейтинг 100 найвпливовіших жінок 2019 року, який минає.

Уже вдев'яте список очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яку відзначили почесним місцем за боротьбу з антиіммігрантськими настроями.

На другому місці, за версією журналу, виявилася глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Третє місце зайняла спікер конгресу США Ненсі Пелосі, яка веде розслідування у справі про імпічмент президенту США Дональда Трампа.

На четвертому місці – "новачок" рейтингу Урсула фон дер Ляйен, яку було призначено президентом Європейської комісії в липні 2019 року.

Королева Великобританії Єлизавета II зайняла 40 місце, дочка президента США Іванка Трамп – 42 місце. Рейтинг замкнула юна шведська екоактівістка Грета Тунберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналогічний рейтинг склав журнал Time. До списку потрапили Мішель Обама, Дженніфер Еністон, Дженніфер Лопес і Тейлор Свіфт.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram