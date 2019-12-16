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16 грудня • оновлено в 18:06
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Ангела Меркель вкотре очолила рейтинг Forbes

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Журнал Forbes представив рейтинг 100 найвпливовіших жінок 2019 року, який минає.

Уже вдев'яте список очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яку відзначили почесним місцем за боротьбу з антиіммігрантськими настроями.

На другому місці, за версією журналу, виявилася глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Третє місце зайняла спікер конгресу США Ненсі Пелосі, яка веде розслідування у справі про імпічмент президенту США Дональда Трампа.

На четвертому місці – "новачок" рейтингу Урсула фон дер Ляйен, яку було призначено президентом Європейської комісії в липні 2019 року.

Королева Великобританії Єлизавета II зайняла 40 місце, дочка президента США Іванка Трамп – 42 місце. Рейтинг замкнула юна шведська екоактівістка Грета Тунберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналогічний рейтинг склав журнал Time. До списку потрапили Мішель Обама, Дженніфер Еністон, Дженніфер Лопес і Тейлор Свіфт.

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