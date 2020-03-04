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5 березня • оновлено в 01:17
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Де зараз чорні скринькі з літака, збитого в Ірані: юрист

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Експерт з авіаційного права Андрій Козлов у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував роботу над отриманням чорних скриньок з українського літака, який був збитий в Ірані.

"Важко оцінити наші шанси. Адже від України в цьому питанні залежать лише певні дипломатичні зусилля. Держава, яка проводить розслідування - це Іран. Це їхня компетенція, і втрутитися у це важко. Так, вони зобов'язані забезпечити розшифрування самописців. Але яким чином вони це зроблять - це виключно їхня справа. Скриньки можуть бути повернуті Україні виключно після завершення розслідування. Все інше - знаходиться в компетенції держави, над територією якої сталася аварія", - заявив юрист.

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