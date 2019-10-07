Андрій Богдан опублікував розцінки за участь у Штайнмаєр-майдані

Голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував у соцмережах фото листування з Telegram-каналу.

На скріншотах невідома Юлія пропонує плату учасникам віче проти формули Штайнмайера.

Ці знімки з’явилися на Facebook-сторінці Андрія Богдана. Судячи з інформації на скріншотах, організатори віче обіцяли заплатити кожному учаснику 100 гривень за кожну годину, проведену на акції, починаючи із дванадцятої години дня.

Для бажаючих заробити додаткові кошту організатори також передбачили надбавки у сумі 10 грн за принесені із собою плакати чи додаткових людей, яких кожен проплачений учасник міг привезти із собою.

Крім того, організатори написали інструкції із приводу спілкування з представниками ЗМІ.

За їх побажаннями, учасники віче були зобов’язані прославляти Петра Порошенка, “Європейську солідарність” і висловлювати обурення щодо дій Зеленського, формули Штайнмайера і капітуляції.

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