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29 листопада • оновлено в 12:33
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Андреналін

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Коли ви збуджені, боїтеся або емоційно заряджені, ваше тіло виробляє гормон адреналін.

адреналін

адреналін

Скріншот з відео

адреналін

адреналін

Скріншот з відео

Потрапляючи в кров, він збільшує частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск і частоту дихання, що може загострити почуття і надати заряд енергіі.После того, як людина отримує порцію адреналіну, він відчуває себе набагато краще.

адреналін

адреналін

Скріншот з відео

адреналін

адреналін

Скріншот з відео

Таким чином людство створює різні атракціони, щоб полоскотати нерви їх відвідувачам.

У нашому ролику ми зробили підбірку цікавих атракціонів, які захоплюють дух як відвідувачів так і спостерігачів.

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