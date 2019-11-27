Андреналін

Коли ви збуджені, боїтеся або емоційно заряджені, ваше тіло виробляє гормон адреналін.

адреналін Скріншот з відео

адреналін Скріншот з відео

Потрапляючи в кров, він збільшує частоту серцевих скорочень, кров'яний тиск і частоту дихання, що може загострити почуття і надати заряд енергіі.После того, як людина отримує порцію адреналіну, він відчуває себе набагато краще.

адреналін Скріншот з відео

адреналін Скріншот з відео

Таким чином людство створює різні атракціони, щоб полоскотати нерви їх відвідувачам.

У нашому ролику ми зробили підбірку цікавих атракціонів, які захоплюють дух як відвідувачів так і спостерігачів.

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