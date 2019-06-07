Анатолій Гриценко: Новий президент має виконати суспільний запит на справедливість 115

Новий президент має виконати суспільний запит на справедливість. гучні справи щодо топ-корупціонерів мають завершитися вироками і поверненням вкраденого до бюджету.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!