Американський військовий прокоментував падіння українського літака в Ірані

Капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував трагедію, яка сталася в Ірані. Там на околицях Тегерану впав український літак.

"Я поки що ніяк не пов'язую попередні події в Ірані, та аварію українського літака, адже немає жодних пов'язаних чинників. Я не думаю, що ми маємо на чомусь спекулювати зараз, в першу чергу, ми маємо підтримати родичів загиблих. Має відбутися слідство. Але зазначу, що зазвичай, якщо з літаком щось стається, то пілот має можливість зв'язатись із диспетчером. хоча б крикнути щось, а тут просто літак зник з радарів. Зазвичай це є однією з ознак теракту, але знову ж таки, я не буду спекулювати на цю тему. Додам лише, що навряд чи ми у найближчому майбутньому дізнаємось правду про цей випадок", - заявив Табах.

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