Вже третій день українська служба "Голосу Америки" продовжує викривати президента України у брехні або у тотальній необізнаності.

Так, за інформацією американських журналістів, 17 липня компанія Signal Group Consulting, LLC згідно з американським законодавством подала до Мінюсту США звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського, в якому йшлося про послуги, які компанія надавала Зеленському під час другого туру президентських виборів, між 3 квітня і 21 травня. Сторони контракту – Signal Group Consulting, LLC та "Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена" вказали, що головною метою співпраці є "підняття іміджу" кандидату в президенти України Володимиру Зеленському.

Журналісти з "Голосу Америки" нагадали про ті заперечення, які висловлював Зеленський у коментарях.

Маркус Коен, який у звіті лобістської компанії Signal Group Consulting, LLC фігурує як представник інтересів Володимира Зеленського у Вашингтоні, не зареєстрований у США і також не має офісу за українською адресою, вказаною у документі. Журналісти "Голосу Америки" перевірили, чи існує офіс Коена за вказаною у звіті адресою – "Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр "Олімпійський", 2 поверх".

А ми пригадали, що щось дуже вабить президента України до головної спортивної арени.

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