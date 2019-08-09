Американські банки знайшли докази зв'язку Трампа із РФ

Американське видання "The Wall Steet Journal" стверджує, що американські банки передали до комітетів конгресу документи, в яких доведений зв'язок президента Дональда Трампа із росіянами.

У документах є електронне листування, кредитні угоди, а також інші документи, які пов'язані із бізнесом Трампа. За даними видання, у документах вказана інформація про зв'язки Трампа та його сім'ї з російськими представниками, громадянами РФ. Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп звертався до суду, щоб обмежити доступ третіх осіб до його документів та документам членів його родини. Але, як показала практика, знайшлися ті, хто отримав доступ до відповідних документів і зміг передати їх конгресу.

Справа, яка тривала близько двох років і розслідувала втручання росіян у вибори президента США, наразі призупинена і заблокована, томущо Роберт Мюллер, який є спецпрокурором по цій справі, заявив, що не знайшов доказів, що саме росіяни привели Трампа до влади.

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