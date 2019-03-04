Американська космонавніка отримала свого "Рогозіна"

Ера вчених на посаді керівників НАСА перервалася в епоху Дональда Трампа. Нинішній американський президент пішов шляхом свого російського колеги і призначив на пост Національного аерокосмічного агентства багатодітного відданого політика-республіканця, який мав у минулому вельми відносне відношення до космосу.

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