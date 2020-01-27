Американка українського походженння отримала Grammy

У лос-анджелеському Staples Center відбулася 62-а церемонія вручення нагород Академії звукозапису США – "Греммі".

Трансляцію вела американська Національна академія мистецтва і науки аудіозапису. Одну зі статуеток отримала американка українського походження Надія Шпаченко. Про неї читайте детальніше в окремому матеріалі.

Лауреатами "Греммі" стали:

"Найкраще музичне відео" – кліп "Old Time Road" репера Lil Nas X, режисер – Calmatic;

"Найкращий альбом розмовного жанру" – автобіографія "Becoming" Мішель Обами;

"Найкраща реп-композиція" – "A Lot" 21 Savage;

"Найкращий саундтрек до візуальних медіа" – Хільдур Гуднадоттір за фільм "Чорнобиль";

"Найкраще рок-виконання" – "This Land" Гарі Кларк;

"Найкраща пісня у стилі рок" – "This Land" Гарі Кларк;

"Найкращий класичний компендіум" – "The Poetry Of Places" Надія Шпаченко;

"Найкращий рок-альбом" – "Social Cues" Cage The Elephant;

"Найкращий альтернативний альбом" – "Father Of The Bride" Vampire Weekend;

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