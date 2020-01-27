Американка українського походженння отримала Grammy
У лос-анджелеському Staples Center відбулася 62-а церемонія вручення нагород Академії звукозапису США – "Греммі".
Трансляцію вела американська Національна академія мистецтва і науки аудіозапису. Одну зі статуеток отримала американка українського походження Надія Шпаченко. Про неї читайте детальніше в окремому матеріалі.
Лауреатами "Греммі" стали:
"Найкраще музичне відео" – кліп "Old Time Road" репера Lil Nas X, режисер – Calmatic;
"Найкращий альбом розмовного жанру" – автобіографія "Becoming" Мішель Обами;
"Найкраща реп-композиція" – "A Lot" 21 Savage;
"Найкращий саундтрек до візуальних медіа" – Хільдур Гуднадоттір за фільм "Чорнобиль";
"Найкраще рок-виконання" – "This Land" Гарі Кларк;
"Найкраща пісня у стилі рок" – "This Land" Гарі Кларк;
"Найкращий класичний компендіум" – "The Poetry Of Places" Надія Шпаченко;
"Найкращий рок-альбом" – "Social Cues" Cage The Elephant;
"Найкращий альтернативний альбом" – "Father Of The Bride" Vampire Weekend;
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
1
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы