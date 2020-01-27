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27 січня • оновлено в 18:18
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Американка українського походженння отримала Grammy

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У лос-анджелеському Staples Center відбулася 62-а церемонія вручення нагород Академії звукозапису США – "Греммі".

Трансляцію вела американська Національна академія мистецтва і науки аудіозапису. Одну зі статуеток отримала американка українського походження Надія Шпаченко. Про неї читайте детальніше в окремому матеріалі.

Лауреатами "Греммі" стали:

  • "Найкраще музичне відео" – кліп "Old Time Road" репера Lil Nas X, режисер – Calmatic;

  • "Найкращий альбом розмовного жанру" – автобіографія "Becoming" Мішель Обами;

  • "Найкраща реп-композиція" – "A Lot" 21 Savage;

  • "Найкращий саундтрек до візуальних медіа" – Хільдур Гуднадоттір за фільм "Чорнобиль";

  • "Найкраще рок-виконання" – "This Land" Гарі Кларк;

  • "Найкраща пісня у стилі рок" – "This Land" Гарі Кларк;

  • "Найкращий класичний компендіум" – "The Poetry Of Places" Надія Шпаченко;

  • "Найкращий рок-альбом" – "Social Cues" Cage The Elephant;

  • "Найкращий альтернативний альбом" – "Father Of The Bride" Vampire Weekend;

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