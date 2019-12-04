Компанія Джеффа Безоса почала впроваджувати робототехніку на свої склади 3 роки тому. Незадовго до цього Amazon викупила компанію Kiva Systems за $ 775 млн і перейменувала її в Amazon Robotics. На даний момент на всіх підприємствах корпорації по всьому світу працює близько 100 000 роботів.

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Роботи, які займаються транспортуванням замовлень на складах компанії Amazon, виявилися в 4-5 разів ефективніше співробітників компанії, які працюють на складі. Ті операції, на які людина витрачає 60-75 хвилин, робот виконує за 15.

amazon Скріншот з відео

Поки роботи не можуть обходитися без супервізії з боку людини. Люди стежать, щоб автоматизовані маніпулятори не упускати товари, а навантажувачі не виходили з ладу.

amazon Скріншот з відео

Один робопогрузчік може перевозити до 1360 кг. В основному роботи переміщують великі партії товарів і встановлюють одну корзину товарів на іншу.

amazon Скріншот з відео

Виконувати більш дрібні завдання, розставляти і сортувати предмети вони не вміють - цю роботу виконують люди.

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