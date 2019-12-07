Альпінізм без страховки

До 32 років американець Алекс Хоннольд – легенда самого екстремального виду скелелазіння.

Соло – лазіння по природному рельєфу в поодинці.

Хоннольд спеціалізується на великих стінах, коли маршрут проходить по вертикальній поверхні (скеля, лід або їх комбінація).

Батьки відкрили суперталант Алекса, коли той був ще дитиною.

"Я зайшла за ним в альпіністський зал Сакраменто, але відволіклася на розмову з директором. А коли обернулася, 5-річний Алекс висів на висоті 30 футів (трохи більше 9 метрів – Sports.ru) без страховки. Це налякало мене до смерті – я була впевнена, що зараз він розіб'ється ", – згадувала мама Холланда Дейдра Воловник.

У наступні півтора десятиліття Чарльз, глава сімейства, відвідав десятки залів для тренувань – одержимість Алекса тільки росла. Коли Хоннольду-молодшому було 19, батько помер від серцевого нападу. Алекс кинув навчання на інженера, хоча закінчив школу з відзнакою і легко вступив до університету – з тих пір його цікавило тільки скелелазіння.

У Хоннольда – сходження в 33 країнах і кілька божевільних рекордів (головні з них – нижче), благодійний фонд, 6 великих спонсорів (від екіпірувальника до виробника сонячних батарей), чарівний інстаграм на 600 тисяч передплатників і премія "Золотий пітон" за видатні досягнення в скелелазінні.

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