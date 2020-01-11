Алкомагнат засумнівався в тому, що Вакарчук ''справжній політик''

Відомий український бізнесмен, а віднедавна й відео-блогер, Євген Черняк розкритикував Святослава Вакарчука за його відпочинок під час трагічних подій в Ірані.

На його думку, яку він поширив у соцмережі Facebook, лідеру партії "Голос" було б варто полетіти до Тегерану і допомогти розслідуванню загибелі 176 пасажирів рейсу "Міжнародних авіаліній України" або створити слідчу депутатську комісію, виступити перед журналістами, аналізувати версії, допомагати, може бути, родичам, організувати збір коштів дітям з цих сімей, які втратили страшній катастрофі рідних і близьких.

Це, на його думку, було б ознакою "справжнього політика".

Питання (дискусійне та риторичне) полягає в тому, чи має моральне право вказувати політикам, як вони себе мають поводити людина, яка займається, хоча і цілком законним, проте, виготовленням продукції, яку різні міжнародні організації включають до переліків наркотичних засобів.

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