Головна Новини
11 січня • оновлено в 12:31
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Алкомагнат засумнівався в тому, що Вакарчук ''справжній політик''

116
Читати матеріал російською

Відомий український бізнесмен, а віднедавна й відео-блогер, Євген Черняк розкритикував Святослава Вакарчука за його відпочинок під час трагічних подій в Ірані.

На його думку, яку він поширив у соцмережі Facebook, лідеру партії "Голос" було б варто полетіти до Тегерану і допомогти розслідуванню загибелі 176 пасажирів рейсу "Міжнародних авіаліній України" або створити слідчу депутатську комісію, виступити перед журналістами, аналізувати версії, допомагати, може бути, родичам, організувати збір коштів дітям з цих сімей, які втратили страшній катастрофі рідних і близьких.

Це, на його думку, було б ознакою "справжнього політика".

Питання (дискусійне та риторичне) полягає в тому, чи має моральне право вказувати політикам, як вони себе мають поводити людина, яка займається, хоча і цілком законним, проте, виготовленням продукції, яку різні міжнародні організації включають до переліків наркотичних засобів.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини