Алкоголь не зігріває тіло взимку, а навпаки: імунолог

Імунолог Олег Назар в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він розповів, якими продуктами краще зігріватися взимку

"Алкоголь навпаки, він більше заходжує. Алкоголь як діє – розширює судини. І відразу тепло виходить. Тобто людина спочатку зігрівається, а далі ... Лід розтопив, а далі вмерз у нього. До вітамінів ми додаємо ефірні масла. З точки зору фізіотерапевтів, будь-яка подразнюючу речовину – ось це ефірне масло, калина-малина, той самий лимон – вони дратують слизову оболонку, йде таке відчуття печіння. За рахунок цього розширюються судини. Де знаходяться імунні клітини? В судинах. Вони з судин виходять в слиз і захищають наші слизові оболонки", - заявив імунолог.

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