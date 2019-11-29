Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:12
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Алкоголь не зігріває тіло взимку, а навпаки: імунолог

328
Читати матеріал російською

Імунолог Олег Назар в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він розповів, якими продуктами краще зігріватися взимку

"Алкоголь навпаки, він більше заходжує. Алкоголь як діє – розширює судини. І відразу тепло виходить. Тобто людина спочатку зігрівається, а далі ... Лід розтопив, а далі вмерз у нього. До вітамінів ми додаємо ефірні масла. З точки зору фізіотерапевтів, будь-яка подразнюючу речовину – ось це ефірне масло, калина-малина, той самий лимон – вони дратують слизову оболонку, йде таке відчуття печіння. За рахунок цього розширюються судини. Де знаходяться імунні клітини? В судинах. Вони з судин виходять в слиз і захищають наші слизові оболонки", - заявив імунолог.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Назар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини