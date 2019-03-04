Аліменти, відпочинок з дитиною за кордоном та домашнє насильство: які права мають матері в Україні

Аліменти, відпочинок з дитиною за кордоном та домашнє насильство: які права мають матері в Україні874Читати матеріал російською
Правозахисниця Юлія Сергєєва вважає, що робота з широким загалом у мінюсті підштовхнула її до заснування громадської організації "Прозорий вибір", яка опікується жінками та дітьми, як найнезахищинішим категоріям, та надає їм юридичну допомогу у скрутних життєвих ситуаціях.
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