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Аліменти, відпочинок з дитиною за кордоном та домашнє насильство: які права мають матері в Україні

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Правозахисниця Юлія Сергєєва вважає, що робота з широким загалом у мінюсті підштовхнула її до заснування громадської організації "Прозорий вибір", яка опікується жінками та дітьми, як найнезахищинішим категоріям, та надає їм юридичну допомогу у скрутних життєвих ситуаціях.

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