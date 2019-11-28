Акустичний виступ гурту SINOPTIK у прямому етері ObozTV

SINOPTIK - це українська рок-група, яка грає в стилях психоделічний рок, стоунер-рок, альтернативний рок. Пісні групи англійською та українською мовою.

26 травня 2016 група представила Україну на фіналі міжнародного конкурсу Global Battle Of The Bands в Берліні, і стала першою українською командою, що зайняла перше місце і отримала звання Кращої нової групи світу. 18 червня SINOPTIK стали запрошеними гостями на концерті "Океану Ельзи" на НСК "Олімпійський" в Києві.

Нещодавно група представила новий відео-кліп на пісню "DONBASS", а 30 листопада у столичному клубі Caribbean пройде великий сольний концерт рок-групи.

На цей ефір фронтмен гурту Діма Sinoptik прийшов з Тетяною Тагалуковою з гурту Rumpus String Band.

"Кліп DONBASS - це інтерпретація нашої донбаської пісні, тієї якої, напевно немає людини в Донецькій і в Луганській області, яка би її не знала. І ми захотіли донести цю пісню до всього світу, до всіх фанатів рок-музики. Це наша інтерпретація пісні, яку я чув ще від свого дідуся", - заявив лідер групи SINOPTIK Дмитро Афанасьєв-Гладких.

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