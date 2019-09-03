АКЦІЯ ПРОТЕСТУ ПРОТИ РЕФОРМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 25

Музичне, культурне та цивілізоване "НІ" такій оптимізації мистецької освіти висловили педагоги, батьки та просто небайдужі люди.

Йдеться про ініційовану попереднім складом Міністерства культури України реформу позашкільної мистецької освіти. Оптимізація не єдине що обурило освітян. Кожен вчитель тепер має відвоювати своїх 3,5 тисячі гривень зарплати. Бо вигадана нова форма їх атестації не лише ховає за сухими статистичними показниками результат їх праці, а й принижує гідність.

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