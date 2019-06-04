Акція протесту під МВС: Obozrevatel News

Акція протесту під МВС

У Києві під стінами МВС влаштували акцію протесту через смерть хлопчика, якого поранили поліцейські в Переяслав-Хмельницькому. Дитина померла в лікарні пізно ввечері, так і не прийшовши до тями. Під будівлею міністерства близько сотні активістів палити фаєри, вигукували гасла і, крім покарання для винних поліцейських, вимагати відставки глави МВС Арсена Авакова. Акція тривала кілька годин, проте люди попередили: такий захід – далеко не останній.

Помер поранений поліцейськими хлопчик

Нагадаємо, п'яні поліцейські поранили 5-річного Кирила Тлявова 31 травня. Під час відпочинку, вони вирішили постріляти по мішенях, та в результаті поцілили в голову хлопчика, який грався на дитячому майданчику. Медики кілька днів боролися за його життя, однак вогнепальне поранення виявилося несумісним з життям. Двом поліцейським, які смертельно поранили хлопчика, змінили підозру на умисне вбивство. Раніше їм інкримінували статтю - необережне тяжке тілесне ушкодження. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами - обом підозрюваним оберуть запобіжний захід сьогодні. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Відставка голови поліції Київщини

У зв‘язку із цими подіями Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт у відставку. Попросив направити його на Донбас у зону проведення Операції об‘єднаних сил. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Відповідати на додаткові питання журналістів він відмовився, однак додав, що заяву Ценова планує задовольнити.

Крім того, через смерть хлопчика, від виконання службових обов'язків відсторонили керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини. У прес-службі Нацполіції кажуть: зараз вирішується питання щодо подальшого перебування цих керівників у лавах правоохоронців. За даними поліції, патрульні, які поцілили у дитину, нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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