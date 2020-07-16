Акція на підтримку мови, проти законопроекту Бужанського під Верховною Радою: #ЗахистиМовуЗнову

Відео 12:01, 16.07.2020 Оновлено: 12:15, 16.07.2020
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