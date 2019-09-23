Активність РФ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі свідчить про її виснаженість: генерал

Генерал-майор запасу ЗСУ Володимир Гаврилов прокоментував навчання, які проводяться Україною спільно з іншими державами-учасницями НАТО.

Він заявив, що є план міжнародних навчань. Є навчання, які проводяться регулярно в одних і тих самих місцях. Будь-які міжнародні навчання, за його словами, це злагодження роботи між військами різних країн, обмін досвідом та відповідність до стандартів НАТО.

Також спільні міжнародні навчання завжди є сигналом для агресивних сусідів, що Україна має потужних союзників і вміє спільно з ними працювати.

Генерал-майор зазначив, що Росія зацікавлена, щоб утримувати Україну у сфері свого впливу якомога довше і уповільнити, або взагалі зупинити рух України в бік НАТО. Він також заявив, що перемовини щодо припинення війни на Донбасі є наслідком того, що в РФ є сильні внутрішні проблеми і вона вже не має ресурсів для ведення масштабних конфліктів.

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