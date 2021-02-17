Активізувався вулкан Етна - виверження лави, містечка вкрило попелом

Obozrevatel Відео 09:45, 17.02.2021 Оновлено: 10:09, 17.02.2021

Вулкан Етна, найактивніший вулкан Європи, у вівторок кілька разів вивергався, що спричинило закриття сусіднього аеропорту.

Внаслідок сильного падіння попелу в прилеглих районах влада вирішила закрити італійський аеропорт Катанія. Оскільки вулканічна активність очікувалась, місце було належним чином захищене, і про жертви не повідомляється.

Гора Етна є популярним туристичним напрямком, виверження, особливо якщо їх дивитись вночі, є вражаючими для спостереження.

Виверження у вівторок відбулися з південно-східного кратера Етна.

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