Активізувався вулкан Етна - виверження лави, містечка вкрило попелом

Вулкан Етна, найактивніший вулкан Європи, у вівторок кілька разів вивергався, що спричинило закриття сусіднього аеропорту.

Внаслідок сильного падіння попелу в прилеглих районах влада вирішила закрити італійський аеропорт Катанія. Оскільки вулканічна активність очікувалась, місце було належним чином захищене, і про жертви не повідомляється.

Гора Етна є популярним туристичним напрямком, виверження, особливо якщо їх дивитись вночі, є вражаючими для спостереження.

Виверження у вівторок відбулися з південно-східного кратера Етна.