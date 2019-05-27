Активістка запропонувала Зеленському стати донором органів

Засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець зазначила, що каталізатором зрушень у питаннях, які пов'язані зі змінами у трансплантології, може стати те, що президент України Володимир Зеленський заявить про пріоритет цієї медичної галузі і публічно оголосить про те, що він є донором органів.

Вона наголосила, що таке посмертне донорство є поширеною традицією серед європейських політиків, зокрема, колишній президент Польщі Александр Квасьневський із дружиною та нинішній очільник цієї держави Анджей Дуда, підписали відповідні заяви.

За її словами, така заява Зеленського не тільки приверне увагу суспільства до питання донорства та стане прикладом для наслідування для громадян, але, за її словами, стане початком перед винесенням цього питання в пріоритетні і знаходження його реалізації під президентським контролем, як це свого часу було зроблено Олександром Лукашенком в Білорусі.

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