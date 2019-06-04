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Активісти всерйоз зібралися відправити міністра МВС Авакова у відставку

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Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві відбулася акція протесту. Тут зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Як передає УП, увечері в понеділок, 3 червня, під стінами МВС на вулиці Богомольця, 10, зібралися приблизно 100 активістів і більше десятка журналістів.

Незабаром активісти почали палити фаєри і, крім покарання для винних поліцейських, вимагати відставки глави МВС Арсена Авакова.

Через декілька годин учасники акції розійшлися, проте закликали стежити за анонсами в мережі.

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