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15 лютого • оновлено в 08:08
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"Акапулько, ай-яй-яй": українець розповів про одне з найвідоміших міст Мексики

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Акапулько – одне з найвідоміших міст Мексики. Воно славиться надзвичайно красивими пляжами, неймовірною природою та екстремальними розвагами.

Що там обов`язково варто побачити та куди піти, розповів українець, який обожнює мандрувати, – Денис Баурин.

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Тема
Огляд: Мандри
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