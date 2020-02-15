"Акапулько, ай-яй-яй": українець розповів про одне з найвідоміших міст Мексики

Акапулько – одне з найвідоміших міст Мексики. Воно славиться надзвичайно красивими пляжами, неймовірною природою та екстремальними розвагами.

Що там обов`язково варто побачити та куди піти, розповів українець, який обожнює мандрувати, – Денис Баурин.

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