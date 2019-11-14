Айзек Ху – вуличний артист що вражає глядачів дивовижними трюками в кільці

Айзек – американець тайванського походження, постійно подорожує по світу. Де б він не був, усюди йому раді.

Айзек Ху скріншот з відео

Взагалі, Айзек не мав наміру бути вуличним артистом. Так склалося, що в віці 18 років Айзек вирішив подорожувати світом, доки не натрапив на відео, яке мало назву CYR WHEEL. Це один із самих ефектних виступів цирку "Дю Солей". Він забажав оволодіти цією навичкою.

Айзек Ху скріншот з відео

CYR WHEEL – це велике металеве кільце, в середині якого може вміститися людина. Кільце може обертатися, коли людина всередині, через що вважається, що це гарний інструмент для виконання різних трюків.

Айзек Ху скріншот з відео

Виконувати трюки з цим кільцем не так легко, як може здатися на перший погляд. Ху знадобилося декілька років щоб оволодіти майстерністю, перед тим, як він набрався сміливості виступити публічно.

Айзек Ху скріншот з відео

Його перші зайняття проходили на бетонній підлозі, що було досить травматично.

Але, пройшовши такий шлях, Ху став майстром своєї справи.

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