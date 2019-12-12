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12 грудня • оновлено в 17:19
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Аграрний комітет закрили після бійки: у депутата струс мозку

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Після жорсткої бійки між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" аграрний комітет закрили для громадськості.

Про це повідомив фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував фото з Верховної Ради.

"Юля просить пустити. Законопроєкти хочуть внести в зал вже на наступному тижні, а там майже 5000 поправок. Після години суперечок про регламент і допуск комітет перенесли на 8 ранку", – повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук повідомила, що Богданця госпіталізували з підозрою на струс головного мозку.

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