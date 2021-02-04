Аграрії звинувачують Cитника у знищенні 37 підприємств

Obozrevatel Відео 11:40, 4.02.2021 Оновлено: 11:45, 4.02.2021

Аграрії кажуть: похоронні вінки, які вони принесли під стіни парламенту – нагадування, про втрачені 13 тисяч робочих місць.

Проблеми аграріїв невдовзі позначаться на всіх, - кажуть співробітники "Укрлендфармінгу". Бо із зменшенням кількості птахофабрик, елеваторів, ферм вартість м’яса, яєць та інших товарів сільськогосподарського виробництва зростатиме.

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