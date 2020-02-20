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20 лютого • оновлено в 11:21
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Аграрії вимагають звільнити корупціонера Ситника з НАБУ

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"Ситника геть! Ситника геть!" – такі заклики аграріїв до топкерівників країни лунали сьогодні під Верховною Радою та Кабінетом міністрів.

Депутати ВР зібрали 216 підписів під проєктом постанови про звільнення Артема Ситника, і аграрії очікують на її підтримку під час голосування у парламенті. Бо дії, які вчиняють силовики, за словами аграріїв, можуть зірвати посівну кампанію і зупинити роботу птахокомплексів, а тисячі людей залишаться без роботи.

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Тема
СПЕЦРЕПОРТАЖ
Особа
Артем Ситник
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