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8 липня • оновлено в 10:29
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Аграрії вимагають від САП закрити незаконну справу проти їх акціонера

  • Справу майже рік тому незаконно відновив колишній заступник генпрокурора Касько порушивши законодавство

  • Бізнесмена Бахматюка звинуватили у нібито нецільовому використанні 1 млрд 200 мільйонів гривень стабілізаційного кредиту, який було використано на погашення заборгованостей перед вкладниками VAB банку ще у 2014 році

  • Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники

  • САП досі не скасовує процесуальні дії, які були розпочаті на підставі сфабрикованої справи і тероризує всі компанії з активів агрохолдингу

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Автор
Віталій Касько, Олег Бахматюк, Артем Ситник
Теми
Спецтема СПЕЦРЕПОРТАЖ
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне агентство з питань запобігання корупції VAB Банк
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