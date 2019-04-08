Агітація перед другим туром виборів: Obozrevatel News о 11:00 від 08.04.2019

Агітація перед другим туром виборів

Сьогодні офіційно розпочинається агітація перед другим туром виборів президента. Таку заяву зробила Центральна виборча комісія. Брати участь у передвиборчій агітації мають право всі громадяни України. Крім того, до ЦВК можуть вже направляти дані про склад окружних виборчих комісій. Напередодні Центрвиборчком оприлюднив офіційні результати голосування у першому турі. Він пройде 21 квітня.

У "Зону відчуження" пускатимуть туристів

Білорусь відкрила для туристів зону відчуження поблизу Чорнобиля. Мова йде про територію країни, яка постраждала від радіації після аварії на ЧАЕС, розповідають Білоруські ЗМІ. У державному радіаційно-екологічному заповіднику переконують: там безпечно і люди не отримають велику дозу випромінювання. Вартість екскурсії для групи з п`яти людей обійдеться у 160 доларів.

Військові США залишають лівію

Сполучені Штати тимчасово виводять своїх військових з Лівії через загострення ситуації в країні. Йдеться про контингент, який охороняє дипломатичні місії та допомагає місцевій владі у боротьбі із тероризмом. У командуванні силами морської піхоти в Африці кажуть, що зараз ситуація в Лівії складна та непередбачувана. Свої війська з країни напередодні вивела і Індія.

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