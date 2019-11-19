Аеробатіка - демонстрація глядачам фігур вищого пілотажу. Може виконуватися на різних типах літальних апаратів (літак, вертоліт, планер, параплан).

Аеробатіка - трюки вищого пілотажу Скріншот з відео

Аеробатіка - трюки вищого пілотажу Скріншот з відео

Пілотажний політ який вимагає широкого набору навичок пілотування.

Такий вид спорту піддає повітряне судно більшої структурної навантаженні. У деяких країнах прийняті правила, за якими пілот зобов'язаний надіти парашут перед виконанням фігур вищого пілотажу, так як судно при подібних маневрах може втратити керування.

Основні дисципліни в аеробатіке: бочка, напівбочка, зворотний штопор, петля і напівпетля Нестерова.

Аеробатіка - трюки вищого пілотажу Скріншот з відео

Аеробатіка - трюки вищого пілотажу Скріншот з відео

Коли фігури виконують разом, одна за одною, виходить пілотажний комплекс.

На змаганнях і чемпіонатах кожен льотчик повинен виконати кілька комплексів: обов'язковий відомий, обов'язковий невідомий і довільний.

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