Аеробатіка - трюки вищого пілотажу
Аеробатіка - демонстрація глядачам фігур вищого пілотажу. Може виконуватися на різних типах літальних апаратів (літак, вертоліт, планер, параплан).
Аеробатіка - трюки вищого пілотажу
Скріншот з відео
Аеробатіка - трюки вищого пілотажу
Скріншот з відео
Пілотажний політ який вимагає широкого набору навичок пілотування.
Такий вид спорту піддає повітряне судно більшої структурної навантаженні. У деяких країнах прийняті правила, за якими пілот зобов'язаний надіти парашут перед виконанням фігур вищого пілотажу, так як судно при подібних маневрах може втратити керування.
Основні дисципліни в аеробатіке: бочка, напівбочка, зворотний штопор, петля і напівпетля Нестерова.
Аеробатіка - трюки вищого пілотажу
Скріншот з відео
Аеробатіка - трюки вищого пілотажу
Скріншот з відео
Коли фігури виконують разом, одна за одною, виходить пілотажний комплекс.
На змаганнях і чемпіонатах кожен льотчик повинен виконати кілька комплексів: обов'язковий відомий, обов'язковий невідомий і довільний.
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