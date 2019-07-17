Реконструкція стадіону ''Русанівець''247 Читати матеріал російською
Спортивна юність. Для більшості мешканців дніпровського району стадіон "Русанівець" асоціюється із власними досягненнями та перемогами.
Нову спортивну історію Русанівки творитимуть ось ці юнаки. Але для них стадіон привели у відповідність високим стандартам Європейської асоціації легкої атлетики та UEFА. Після реконструкції стадіон отримав покриття із штучної трави, сучасне поліуретанове покриття доріжок, окремий ворк-аут комплекс та криті трибуни
"Ще місяць залишається до його відкриття, але я дуже хотів щоб ви побачили що тут відбувається. Тому що все, що ми тут робимо, ми робимо для нас з вами, для того щоб нам було комфортно жити. І коли в 2014 році ви обирали мене, ви не мене обирали, ви обирали реконструкцію стадіону "Русанівець", ви обирали повернення Русанівських фонтанів, ви обирали реконструкцію кінотеатру "Краків", — говорить депутат Київради Олесь Маляревич.
Першими вийти на поле оновленого стадіону випала честь футболістам команд "Дніпро" та "Дискотека 90-х". Розпочав товариський матч особисто мер Києва Віталій Кличко
"Ми будемо робити велике спортивне свято, на відкриття стадіону запрошуємо всіх але вже великий попит ви бачите скільки людей приходить і займається спортом. Дуже добре. При мері Кличко, при спортивному мері – місто має бути спортивним", — зазначив мер столиці Віталій Кличко.
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