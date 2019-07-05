У метрополітені відкрито прозорий офіс поліції

"Це дійсно, в першу чергу така демонстрація для тих, хто порушує закон або порушує порядок, насамперед. Ми оглядаємо людей, які ведуть себе підозріло", — говорить керівник управління поліції у метрополітені Михайло Ніконов.

Сучасне обладнання офісу поліції дозволяє в реальному часі, через систему відеонагляду, відстежувати ситуацію на станції - аби оперативного реагувати на будь-які виклики - запевняють у поліції. Кажуть - їхній офіс відкритий і для пасажирів.

"Розшук дітей, розшук людей, втрачені речі. Звертаються з приводу скоєння злочинів – кішенькові крадіжки. Звертаються працівники метрополітену. Дебошири. Ну ми розуміємо такий шалений потік людей і поліція надає допомогу працівникам метрополітену", — ділиться начальник ГУ національної поліції Києва Андрій Крищенко.

У тестовому режимі прозорий офіс запрацював на станції метро Лук’янівська. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть його ефективність. Згодом подібні офіси відкриють на найбільш завантажених станціях підземки.

"Ми сподіваємося більше на таку психологічну атаку на недобросовісних пасажирів, який бачитимуть поліцейський офіс, бачитимуть поліцейських і вже автоматично буде пропадати бажання порушувати правила користування метрополітену", - говорить директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

На відкриття першого офісу поліції у метрополітені, приїхав і міський голова. Він нагадав, його мета – зробити Київ комфортним та безпечним. І цей об’єкт відкрився в рамках масштабного проекту “Безпечна столиця”.

"Незважаючи на багато критики – потрібна нам система відеоспостереження чи ні, в тих місцях, де встановлені камери відеоспостереження злочинність впала на 50%. А я як мер завжди повторюю якщо у вас навіть думка є порушити закон ви повинні бути впевнені що ми вас ідентифікуємо", — говорить київський міський голова Віталій Кличко.

Окрім звичних функцій поліцейські зможуть надавати пасажирам метро і першу домедичну допомогу. Для цього правоохоронці пройшли спецкурс із користування дефібрилятором.

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