Кличко: ''Колись посольство РФ буде пишатися, що поряд є сквер імені Нємцова''

У Солом'янському районі міста Києва відкрито сквер імені Бориса Нємцова. Рішення увічнити пам'ять російського політика ухвалила Київська міська рада.

Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що він особисто спілкуючись з громадою, з депутатами, які прийняли рішення однозначно — біля російського посольства відкрити сквер імені Бориса Немцова "Цей сквер буде нагадувати про тих людей, які боряться за правду, за справедливість, за майбутнє свої країни, за демократію", — наголосив Віталій Кличко.

Меморіальна таблиця встановлена у сквері містить написи трьома мовами (українською, російською та англійською) про постать політика Бориса Нємцова. Фінансування виготовлення та встановлення інформаційної таблиці забезпечив Фонд Бориса Нємцова, який очолює донька політика.

Іменем російського політика вже названі площа в Вашингтоні і сквер у Вільнюсі. Мер Києва повідомив, що ім’я Бориса Нємцова також носитиме і Повітрофлотський проспект столиці.

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