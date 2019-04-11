У дитсадках Києва встановлюють сонячні колектори і електропанелі

У дитсадках Києва встановлюють сонячні колектори і електропанелі825Читати матеріал російською
"Це три розумних інтелектуальних лічильника, які знають скільки заклад зараз споживає з мережі електричної і знає скільки потрібно згенерувати", — так завзято робітник 601-го дитсадка у Святошинському районі Києва розповідає про роботу власної електростанції. Йдеться про фотоелектричні панелі, які влада міста почала встановлювати в закладах соціальної сфери, наслідуючи найвдаліші проекти енергоефективності з світової практики
"Саме проект з дитячими садками і басейнами в цих садках він передбачає встановлення ось таких електричних станцій; підігрів води для забезпечення водопостачання басейнів, забезпечення гарячою водою круглий рік незалежно від якихось профілактик, випробувань мереж. Це станція, потужністю 10 кіловат, вона складається з 36 сонячних панелей потужністю 260 ват кожна. Взагалі за рік планується що ця станція вироблятиме 11 тисяч кіловат що еквівалентно 25 тисячам гривень", — говорить заступник директора КП "Групи впровадження проектів з енергозбереження" Андрій Лісовик.
За кілька років на відновлювальні джерела енергії переведуть близько 60-ти київських садочка. Для цього використають пільгові кредитні кошти, інвестиції міжнародних партнерів і частково гроші з бюджету міста.
"Місто має свою комплексну програму підвищення енергоефективності, яка розрахована на 4 роки до 2020 року і програми наші регулярні. Ці програми виділяють основні інвестиційні пріоритети енергозбереження. Це комплексна термо модернізація будівель, це індивідуальні теплові пункти, тобто регулювання споживання тепла. Це впровадження інноваційних технологій впровадження відновлювальних джерел і це модернізація систем освітлення", — говорить заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
У КМДА звітують, комплекс таких заходів за 2018 рік дозволив місту заощадити 100 млн гривень.
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