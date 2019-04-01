Столиця дайджест №2

Розбудова метро, добудова Подільсько-Воскресенського мосту, зведення нового Шулявського шляхопроводу, будівництво нових доріх парків та скверів. Всі ці амбітні проекти поєднуються однією вкрай важливою складовою – світло! В КМДА переконані, сучасне освітлення – це і безпека руху, безпека на вулицях, і економія для міського бюджету.

Минулого року на те аби Київ став світлішим, міська влада спрямувала 300 млн грн. Цього року заплановано виконати капремонт зовнішнього освітлення на 150 об'єктах. На це з бюджету виділять близько 700 мільйонів грн. Це майже стільки ж, скільки керівництво міста вклало в реконструкцію шляхопроводу на Шулявці. Мер Києва пообіцяв: у листопаді по новим смугам Шулявської розв’язки відкриють рух автомобілів. Задля цього зараз на об'єкті працює більше 111 людей та близько 50 одиниць техніки. Наразі триває активна фаза демонтажних робіт старих та зношених конструкцій. А з квітня 2019 року розпочнуть зведення нового мосту.

Також в столиці активно оновлюють станції метрополітену, які роками чекали на капітальний ремонт. Таких близько 13. Спершу реконструювали станцію метро Святошин. Загальна вартість робіт - понад 150 мільйонів гривень. На черзі Політехнічна.

Розпочато активну фазу будівництва двох станцій в напрямку житлового масиву Виноградар. В планах - загалом 4 станції в бік Виноградаря. За два роки мають відкрити перші дві станції "Мостицька" та "Проспект Правди".

Ще один напрямок, який став системним – поліпшення якості медичної допомоги у столиці. В КМДА звітують, у 2017-2018 рр. з міського бюджету на капітальний ремонт та оновлення медобладнання виділили понад 255 мільйонів гривень. На 2019 рік у столичному бюджеті на сферу охорони здоров'я передбачено майже 11 мільярдів гривень. Більша частина цих грошей буде спрямована на реконструкцію існуючих лікарень та відділень у них. А також – на закупівлю вкрай необхідного медичного обладнання.

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