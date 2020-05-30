Адвокат: Вищий антикорупційний суд тисне на бізнес по вказівці НАБУ

Вищий антикорупційний суд ігнорує власну судову практику і ухвалює рішення під тиском НАБУ,

- про таке під час прес конференції повідомили захисники бізнесмена Олега Бахматюка

Адвокати вказують, що директор НАБУ Артем Ситник використовує справу 4-річної давнини, аби захистити власні інтереси. Йдеться про видачу 1 млрд 200 мільйонів гривень стабілізаційного кредиту, який VAB банк використав на погашення заборгованостей перед вкладниками.

Саме до процесу рефінансування, погодженого Національним Банком України і мав відношення згаданий бізнесмен Олег Бахматюк, бо був власником комерційної структури. Сьогодні, зі слів правозахисників, він не переховується і готовий до співпраці з системою судочинства, тому рішення щодо заочного арешту пана Бахматюка вважають неправомірним.

Тепер ця справа буде розглядатися в Європейських судах, де захисники колишнього власника VAB банку будуть доводити неправомірність рішень Вищого антикорупційного суду