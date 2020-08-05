Адвокат Єфремова помилився: Фейгін назвав ціну "абсурду"

Тактика заперечення провини російського актора Михайла Єфремова в смертельному ДТП, що обрана його захистом, не вигідна для нього.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський правозахисник Марк Фейгін. "Об'єктивних доказів більш ніж достатньо. Ця ділянка дороги нашпигована камерами і в справі, безумовно, є матеріали з відеофіксаторів. І потім, це суперечить самим показаннями Єфремова відразу після ДТП", – нагадав Фейгін.

Він визнав, що спроби адвоката будь-якими способами захистити підзахисного цілком зрозумілі, "це і повинен робити адвокат". Але заява Єфремова про те, що він нібито не пам'ятає того, що сталося, ніяк не допоможе йому, переконаний правозахисник.

На його думку, замість тактики на "абсурдну зміну позиції" захисту слід було б обрати іншу – акцентувати на хронічному алкоголізмі Єфремова і наполягати на необхідності його лікування.

"Це не скасовує кримінальної відповідальності, але все-таки лікування – це необхідна річ. Взагалі не зовсім зрозуміло, наскільки він усвідомлював характер своїх дій, коли сідав за кермо автомобіля і після того", – сказав Фейгін.

Він пояснив, що стаття, за якою обвинувачується Єфремов, передбачає тюремне ув'язнення терміном до 12 років. Оскільки актор не визнає провину, а алкогольне сп'яніння буде трактуватися як обтяжуюча обставина, він буде засуджений на "реальний термін".

"Яка буде цифра – це загадка. Швидше за все, не менше 6 років", – спрогнозував правозахисник.

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