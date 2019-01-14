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Адекватна людина цього робити не буде: чому з поетом-кікбоксером бояться дискутувати

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Номінант на Шевченківську премію, поет, телеведучий і спортсмен Дмитро Лазуткін зазначив, що спорту у житті поета чи письменника завжди є місце. У якості прикладу, він нагадав, що Піфагор займався кулачним боєм, а Аристотель практикував панкратіон, тодішній аналог боїв без правил.

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