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13 грудня • оновлено в 17:40
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Абсурд! Це НКВД часів Сталіна: Фома прокоментував затримання підозрюваних по справі Шеремета

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Відомий український співак Фома у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

"Я думаю, що шоу коміка з 95 кварталу стає все більш зловісним. Докази у цій справі виглядають як сфальсифікована абсурдна фантастика часів Сталіна. Ані докази, ані стаття про дестабілізацію ситуації не витримують жодної критики", - заявив музикант.

Він назвав все це повним абсурдом та додав, що замовником можуть зробити колишнього президента України Петра Порошенка.

"Найбільше мене роздратувало, що вийшла купа видань в Україні, які говорять про те, що вже знайдені злочинці, що все вже доведено", - зазначив співак.

"Тут не питання в емоціях! Очевидно, що це просто фальсифікація! Це частина спланованої акції Путіна по дискредитації патріотично налаштованої частини українського населення", - додав він.

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